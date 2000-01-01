Каталог продукции

Арматура из неметаллических материалов – это арматура из таких конструкционных материалов, как винипласт, фторопласт-4, полиэтилен, пластикат на основе поливинилхлорида, фаолит А (кислотоупорная пластмасса, изготовляемая на основе бакелитовой смолы), капрон, керамика кислотоупорная, стекло, фарфор, диабаз плавленый, графитные материалы, текстолит... Подробнее ...
Недавно прошедший в Москве Арматуростроительный Форум ставил основной задачей проблемы замещения импортной продукции на рынке запорной арматуры. Обсуждение вопросов касалось таких отраслей, как подводной, газо-, нефтедобычи и судостроения. Сегодня доля отечественной продукции от производителей составляет не более 22%, а этого крайне мало. Хотя бы... Подробнее ...
Регуляторы уровня используются в сосудах, применяемых в энергетических, холодильных и других установках. Управляются они поплавком, по команде от которого происходит впуск дополнительного количества жидкости («регулятор питания») или выпуск избыточного количества жидкости («регулятор перелива»). Автономная арматура. Применение. Производители и... Подробнее ...
Регулятор, поддерживающий температуру рабочей среды в сосуде (емкости) или в трубопроводе. Регулятор температуры прямого действия состоит из регулирующего клапана и термостата. В зависимости от рабочих условий регулятор температуры может дополнительно оснащаться охлаждающим элементом, защитным колпачком или предохранительным термостатом. Термостат... Подробнее ...