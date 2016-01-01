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428000, г. Чебоксары, Базовый проезд, д.4

Наше предприятие с 2006 года производит поворотные дисковые затворы.

Основное достоинство этих затворов в том, что за счет оригинального конструктивного решения они сочетают в себе характеристики регулирования затворов и возможность запирания шаровых кранов.

 

Мы рады приветствовать вас на сайте НПО «Наука». У нашего предприятия два основных производственных направления: расходомеры промышленного назначения и трубопроводная арматура.

На этом сайте вы можете подробно ознакомиться с трубопроводной арматурой нашегопроизводства - дисковыми поворотными затворами типа ЗД.001-ЗР и другими, реализуемыми нами изделиями. 

С 2004 года - начала нашей производственной деятельности- коллективом предприятия накоплен достойный научно-технический потенциал в виде собственных разработок и технологического оборудования, что позволяет нам производить самое разнообразное профильное оборудование для наших заказчиков.

Директор ООО “НПО “Наука” Михайлов Алексей Львович

Каталог продукции

Затворы дисковые повортные
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Задвижки

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Краны шаровые

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Клапаны

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