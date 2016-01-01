Каталог продукции

|
|
Мы рады приветствовать вас на сайте НПО «Наука». У нашего предприятия два основных производственных направления: расходомеры промышленного назначения и трубопроводная арматура.
На этом сайте вы можете подробно ознакомиться с трубопроводной арматурой нашегопроизводства - дисковыми поворотными затворами типа ЗД.001-ЗР и другими, реализуемыми нами изделиями.
|
С 2004 года - начала нашей производственной деятельности- коллективом предприятия накоплен достойный научно-технический потенциал в виде собственных разработок и технологического оборудования, что позволяет нам производить самое разнообразное профильное оборудование для наших заказчиков.
|
Директор ООО “НПО “Наука” Михайлов Алексей Львович